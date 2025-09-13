İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Pakistanda daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 100-ü keçib

• 13 sentyabr, 2025
• 18:14

    • 13 sentyabr, 2025
    • 18:14
    Pakistanda daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 100-ü keçib

    Pakistanın Pəncab əyalətində daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 100-ü keçib.

    "Report" "TRT World"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə əyalətin Fəlakətlərin İdarə Edilməsi İdarəsinin nümayəndəsi bildirib.

    Yardım komissarı Nabil Caved deyib ki, Pəncab tarixinin ən dəhşətli fəlakəti kimi təsvir edilən daşqınlar 4 700-dən çox kəndi su altında qoyub və 4,57 milyon insana təsir edib.

    Caved 2,51 milyon insanın təhlükəsiz ərazilərə təxliyə edildiyini söyləyib.

    Xilasetmə və bərpa əməliyyatları davam edir. 

    BMT-nin məlumatına görə, iyunun 26-dan bəri güclü musson yağışları və daşqınlar Pakistanda 932 nəfərin həyatına son qoyub, 8 238 evi dağıdıb.

