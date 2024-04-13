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В Пакистане жертвами нападения боевиков стали 11 человек

В Пакистане жертвами нападения боевиков стали 11 человек Жертвами нападения боевиков в Белуджистане на юго-западе Пакистана стали 11 человек.
Другие страны
13 апреля 2024 г. 13:07
В Пакистане жертвами нападения боевиков стали 11 человек

Жертвами нападения боевиков в Белуджистане на юго-западе Пакистана стали 11 человек.

Как передает Report об этом сообщает портал The News.

По данным правоохранительных органов, в пятницу вечером более десятка боевиков заблокировали национальную автомагистраль в 1 км от города Нушка.

Вооруженные начали проверять транспортные средства, обстреливая те, которые не останавливались. Один из автомобилей в результате обстрела перевернулся. Двое погибли.

Также боевики остановили пассажирский автобус с рабочими, похитив девять человек и скрывшись с ними за близлежащими холмами. Власти позже сообщили, что тела всех девяти человек были найдены под мостом неподалеку.

Полиция заявила, что ответственность за нападение могут нести представители вооруженной сепаратистской организации белуджей. Силы обеспечения безопасности начали поисковую операцию в этом районе, чтобы задержать подозреваемых.

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Версия на английском языке Insurgents kidnap, kill 11 travelers in southwestern Pakistan

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