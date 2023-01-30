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В Пакистане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

В Пакистане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 Землетрясение магнитудой 6,3 было зарегистрировано в воскресенье в Пакистане.
Другие страны
30 января 2023 г. 10:29
В Пакистане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 было зарегистрировано в воскресенье в Пакистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила газета Business Recorder.

По данным Национального центра мониторинга сейсмологической активности, эпицентр землетрясения был "зафиксирован в соседнем Таджикистане на глубине 150 км". Как пишет издание, подземные толчки ощущались в разных регионах Пакистана, в том числе в Исламабаде, Равалпинди и Лахоре.

Информации о пострадавших и возможных разрушениях не поступало.

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Версия на английском языке Magnitude 6.3 earthquake jolts Pakistan

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