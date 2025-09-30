Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 11:59
    В Пакистане произошел взрыв, пострадали 19 человек - ОБНОВЛЕНО

    В Пакистане в результате мощного взрыва возле штаба Федеральной полиции пострадали 19 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

    "Девятнадцать человек, пострадавших в результате взрыва, были доставлены в отделение неотложной помощи и травматологический центр местной больницы", - сообщил медиа-координатор департамента здравоохранения Белуджистана.

    По его словам, в связи со взрывом в больницах объявлено чрезвычайное положение.

    В Пакистане произошел мощный взрыв возле штаба Федеральной полиции, после которого также произошла интенсивная стрельба.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

    Инцидент произошел в городе Кветта в провинции Белуджистан. По информации местной полиции, силы правопорядка и спасатели уже направлены к месту происшествия.

    На кадрах, появившихся после взрыва, можно увидеть облака дыма, поднимающиеся с большого расстояния.

