В Пакистане произошел взрыв, пострадали 19 человек - ОБНОВЛЕНО
- 30 сентября, 2025
- 11:59
В Пакистане в результате мощного взрыва возле штаба Федеральной полиции пострадали 19 человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.
"Девятнадцать человек, пострадавших в результате взрыва, были доставлены в отделение неотложной помощи и травматологический центр местной больницы", - сообщил медиа-координатор департамента здравоохранения Белуджистана.
По его словам, в связи со взрывом в больницах объявлено чрезвычайное положение.
В Пакистане произошел мощный взрыв возле штаба Федеральной полиции, после которого также произошла интенсивная стрельба.
Инцидент произошел в городе Кветта в провинции Белуджистан. По информации местной полиции, силы правопорядка и спасатели уже направлены к месту происшествия.
На кадрах, появившихся после взрыва, можно увидеть облака дыма, поднимающиеся с большого расстояния.