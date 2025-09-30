İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Pakistanda güclü partlayış: 10 nəfər həlak olub, 32 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2025
    • 12:38
    Pakistanda güclü partlayış: 10 nəfər həlak olub, 32 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB-2

    Pakistanda Federal Polis qərargahının yaxınlığında baş verən güclü partlayış nəticəsində azı 10 nəfər həlak olub, 32 nəfər yaralanıb.

    Bu barədə "Report" Pakistan KİV-inə istinadən xəbər verir.

    Yerli hakimiyyət orqanları bildirir ki, partlayışdan sonra Bəlucistan Səhiyyə Departamenti bütün region üzrə xəstəxanalarda fövqəladə vəziyyət elan edib.

    İlkin versiyaya görə, bomba bina yaxınlığında partlayan avtomobilin içinə qoyulub.

    Pakistanda Federal Polis qərargahı yaxınlığında baş verən güclü partlayış nəticəsində 19 nəfər xəsarət alıb.

    Bu barədə "Report" Pakistan KİV-inə istinadən xəbər verir.

    "Partlayış nəticəsində xəsarət alan 19 nəfər yerli xəstəxananın təcili yardım şöbəsi və travmatologiya mərkəzinə gətirilib", - Bəlucistan səhiyyə departamentinin media-koordinatoru bildirib.

    Onun sözlərinə görə, partlayışla əlaqədar xəstəxanalarda fövqəladə vəziyyət elan edilib.

    Pakistanda Federal Polis Qərargahı yaxınlığında güclü partlayış baş verib, ondan sonra da intensiv atışma olub.

    Bu barədə "Report" Pakistan KİV-inə istinadən xəbər verir.

    Hadisə Bəlucistan əyalətinin Kvetta şəhərində baş verib. Yerli polisin məlumatına görə, hüquq-mühafizə qüvvələri və xilasedicilər hadisə yerinə göndərilib.

    Partlayışdan sonra yayılmış kadrlarda böyük məsafədən qalxan tüstü buludlarını görmək mümkün olub.

    Pakistan partlayış Sistan və Bəlucistan
    При мощном взрыве в Пакистане погибли 10, пострадали 32 человека - ОБНОВЛЕНО-2
    At least 10 killed, 32 injured in powerful explosion in Pakistan

    Son xəbərlər

    13:31
    Foto

    Əli Əsədov MDB Hökumət Başçıları Şurası üzvlərinin Lukaşenko ilə görüşündə iştirak edib

    Xarici siyasət
    13:25

    Prezident və Birinci vitse-prezident Cabir İmanovun vida mərasiminə əklil göndərib

    Mədəniyyət siyasəti
    13:24

    Türkiyə yığmasının üzvü: "III MDB Oyunlarında çövkən yarışının favoriti Azərbaycandır"

    Komanda
    13:23

    Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan məhkumların icbari tibbi sığortadan yararlanma təklifi I oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    13:21

    Braziliya səfiri: Prezident İlham Əliyevin COP30-da iştirakını gözləyirik

    COP29
    13:19

    Natalya Moçu: Bakı rəqəmsal inkişaf məsələlərinin müzakirəsi üçün platformaya çevriləcək

    İnfrastruktur
    13:18

    Siyavuş Novruzov: İcbari tibbi sığortanın sənədləşmə prosesi sadələşdirilməlidir

    Daxili siyasət
    13:18
    Foto

    Lütfi Zadənin çalışdığı Berkli Universitetində inkişaf və sülh mərkəzi yaradılıb

    Elm və təhsil
    13:16

    Kiyevdə Azərbaycanla SES tikintisində tərəfdaşlıq imkanları müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti