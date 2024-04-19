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В Пакистане в результате взрыва поcтрадали три человека

В Пакистане в результате взрыва поcтрадали три человека По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва в Карачи.
Другие страны
19 апреля 2024 г. 09:09
В Пакистане в результате взрыва поcтрадали три человека

По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва в Карачи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Geo TV.

По его информации, фургон, в котором находилось иностранцы, подвергся атаке со стороны двух террористов-смертников. В результате происшествия пострадавшие были госпитализированы. Двое получили критические ранения. Отмечается, что пострадавшие являются местными жителями. Иностранцы находятся в безопасности.

Террористы, совершившие нападение, мертвы. На месте происшествия обнаружена сумка с гранатами и автомат Калашникова.

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Версия на английском языке 3 injured in explosion in Pakistan

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