В Пакистане в результате взрыва поcтрадали три человека

По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва в Карачи.

По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва в Карачи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Geo TV.

По его информации, фургон, в котором находилось иностранцы, подвергся атаке со стороны двух террористов-смертников. В результате происшествия пострадавшие были госпитализированы. Двое получили критические ранения. Отмечается, что пострадавшие являются местными жителями. Иностранцы находятся в безопасности.

Террористы, совершившие нападение, мертвы. На месте происшествия обнаружена сумка с гранатами и автомат Калашникова.