Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    В Пакистане в результате авиаудара погибли 23 мирных жителей

    Другие страны
    • 22 сентября, 2025
    • 15:58
    В Пакистане в результате авиаудара погибли 23 мирных жителей

    В отдаленном приграничном районе Пакистана в результате авиаудара погибли по меньшей мере 23 мирных жителя, среди них семь женщин и четверо детей.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщили местные источники.

    Согласно информации, бомбардировка разрушила четыре жилых дома.

    Район удара находится вблизи границы с Афганистаном и считается одним из опорных пунктов боевиков движения "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП), которое в последние месяцы активизировало нападения на силы безопасности.

    Сотрудник службы безопасности в Пешаваре, подтвердивший число погибших, сообщил, что в этом районе имеются "десятки укрытий ТТП", где боевики проживают со своими семьями.

    Пакистан боевики мирные жители
    Pakistanda hava zərbəsi nəticəsində 23 nəfər həlak olub

    Последние новости

    17:29

    ЕС продлил санкции в отношении Судана до октября 2026 года

    Другие страны
    17:22

    SOCAR: В Азербайджане предстоит большая работа в сфере развития геотермальных источников

    Другие
    17:17

    Мировые цены на нефть снизились на более чем 1% - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    17:17

    Шахбазов: В октябре подведем итоги тендера по Транскаспийскому "зеленому" энергокоридору

    Энергетика
    17:12

    Биржевые цены на какао-бобы опустились ниже $7 тыс. за тонну

    Финансы
    17:09

    Микаил Джаббаров: AIIF станет традиционным

    Бизнес
    17:06

    НАТО разместит турецкую систему воздушного наблюдения в Польше и Румынии

    Другие страны
    17:00

    В 75 городах Италии проходят протесты в знак солидарности с населением сектора Газа

    Другие страны
    16:59

    Иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана достигли почти $144 млрд

    Энергетика
    Лента новостей