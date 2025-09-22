В Пакистане в результате авиаудара погибли 23 мирных жителей
Другие страны
- 22 сентября, 2025
- 15:58
В отдаленном приграничном районе Пакистана в результате авиаудара погибли по меньшей мере 23 мирных жителя, среди них семь женщин и четверо детей.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщили местные источники.
Согласно информации, бомбардировка разрушила четыре жилых дома.
Район удара находится вблизи границы с Афганистаном и считается одним из опорных пунктов боевиков движения "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП), которое в последние месяцы активизировало нападения на силы безопасности.
Сотрудник службы безопасности в Пешаваре, подтвердивший число погибших, сообщил, что в этом районе имеются "десятки укрытий ТТП", где боевики проживают со своими семьями.
