Pakistanda hava zərbəsi nəticəsində 23 nəfər həlak olub
Digər ölkələr
- 22 sentyabr, 2025
- 16:04
Pakistanın ucqar sərhəd bölgəsində hava zərbəsi nəticəsində ən azı 23 mülki şəxs həlak olub, onların arasında yeddi qadın və dörd uşaq var.
"Report"un Al Arabiya-ya istinadən məlumatına görə, bu barədə yerli mənbələr bildirib.
Məlumata görə, bombardman dörd yaşayış evini dağıdıb.
Zərbə endirilən ərazi Əfqanıstanla sərhədin yaxınlığında yerləşir və son aylarda təhlükəsizlik qüvvələrinə hücumları aktivləşdirən "Tehrik-i-Taliban Pakistan" (TTP) hərəkatı döyüşçülərinin dayaq nöqtələrindən biri hesab olunur.
Həlak olanların sayını təsdiqləyən Peşavardakı təhlükəsizlik xidməti əməkdaşı bildirib ki, bu ərazidə döyüşçülərin öz ailələri ilə yaşadığı "onlarla TTP sığınacağı" var.
