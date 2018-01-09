 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Пакистане смертник устроил взрыв: 7 погибших, 23 раненых

    Количество жертв, скорее всего, возрастет, поскольку часть раненых находится в критическом состоянии

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В пакистанском городе Кветта произошел взрыв, в результате которого погибло по меньшей мере 7 человек, еще 23 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на comments.ua,количество жертв, скорее всего, возрастет, поскольку часть раненых находится в критическом состоянии.

    Отмечается, что целью атаки был полицейский грузовик, который находился возле защищенного квартала города, в котором располагаются административные ведомства города Кветта.

    Механизм в действие привел террорист-смертник, который подошел к грузовику. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi