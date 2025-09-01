    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    В Пакистане разбился вертолет

    Правительстенный вертолет потерпел крушение в регионе Гилгит-Балтистан (Пакистан) при попытке совершить посадку.

    Об этом сообщает  Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

    Представитель регионального правительства сообщил, что причиной крушения стала техническая неисправность воздушного судна.

    На борту вертолета находились два пилота и два сотрудника технической службы.

     Информация о жертвах или состоянии экипажа пока уточняется.

    Главный министр Гилгит-Балтистана поручил оперативным службам немедленно выехать на место происшествия для проведения спасательной операции и выяснения обстоятельств крушения.

    Напомним, что в августе также потерпел крушение вертолет, принадлежащий правительству Хайбер-Пахтунхвы

