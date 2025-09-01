    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Pakistanda helikopter qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    • 01 sentyabr, 2025
    • 10:52
    Pakistanda helikopter qəzaya uğrayıb

    Gilgit-Baltistan bölgəsində (Pakistan) hökumət helikopteri eniş etməyə çalışarkən qəzaya uğrayıb.

    Bu barədə "Report" Pakistan KİV-inə istinadən xəbər verir.

    Regional hökumətin nümayəndəsi bildirib ki, qəza hava gəmisinin texniki nasazlığı səbəbindən baş verib.

    Helikopterin göyərtəsində iki pilot və iki texniki xidmət əməkdaşı olub.

    Ölən və yaralananlar barədə məlumat yoxdur.

    helikopter   Pakistan   Qəza   pilot  
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Пакистане разбился вертолет

    Son xəbərlər

    11:19

    "Azercell Telecom" qadınlara növbəti dəstək proqramına start verir

    İKT
    11:16

    BDU-da BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Gənclərin Lokal Konfransının açılış mərasimi keçirilib

    COP29
    11:14

    Qəbələdə ehtiyatsızlıqdan sirkə turşusu içən qadın ölüb

    Hadisə
    11:12

    "Sumqayıt" klubu baş məşqçisi ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək

    Komanda
    11:10

    Vilayət Eyvazov Naftalanda 8 rayon üzrə vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:08

    İlham Əliyev Slovakiya Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:05

    Kamran Əliyev Yasamal rayonunda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:02

    Azərbaycan şahmatçılarının FIDE-nin reytinq cədvəlindəki mövqeləri bəlli olub

    Fərdi
    11:02

    Ağdamda valideynlərinin zorakılıq etdiyi azyaşlının durumu açıqlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti