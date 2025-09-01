Pakistanda helikopter qəzaya uğrayıb
- 01 sentyabr, 2025
- 10:52
Gilgit-Baltistan bölgəsində (Pakistan) hökumət helikopteri eniş etməyə çalışarkən qəzaya uğrayıb.
Bu barədə "Report" Pakistan KİV-inə istinadən xəbər verir.
Regional hökumətin nümayəndəsi bildirib ki, qəza hava gəmisinin texniki nasazlığı səbəbindən baş verib.
Helikopterin göyərtəsində iki pilot və iki texniki xidmət əməkdaşı olub.
Ölən və yaralananlar barədə məlumat yoxdur.
