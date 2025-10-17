В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на севере Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение зафиксировано в 12.15 по времени UTC (16.15 по бакинскому времени) в 43,6 километра к юго-востоку от афганского населенного пункта Хандуд с населением 5,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.