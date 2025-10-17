Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    • 17 октября, 2025
    • 16:57
    В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на севере Пакистана.

    Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Землетрясение зафиксировано в 12.15 по времени UTC (16.15 по бакинскому времени) в 43,6 километра к юго-востоку от афганского населенного пункта Хандуд с населением 5,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

    Пакистан землетрясение
    Pakistanda 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub

