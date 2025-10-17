Pakistanda 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 17 oktyabr, 2025
- 17:02
Pakistanın şimalında 5,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin Geoloji Xidməti (USGS) məlumat yayıb.
Zəlzələ Əfqanıstanın Xandud yaşayış məntəqəsindən 43,6 kilometr cənub-şərqdə qeydə alınıb. Yeraltı təkanların ocağı 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.
