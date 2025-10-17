İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Pakistanda 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 17 oktyabr, 2025
    • 17:02
    Pakistanda 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Pakistanın şimalında 5,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin Geoloji Xidməti (USGS) məlumat yayıb.

    Zəlzələ Əfqanıstanın Xandud yaşayış məntəqəsindən 43,6 kilometr cənub-şərqdə qeydə alınıb. Yeraltı təkanların ocağı 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.

    Pakistan Zəlzələ
    В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Son xəbərlər

    18:04

    Bu ilin 9 ayında 152 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib

    Daxili siyasət
    18:02

    IMF ilin sonuna qədər Ermənistan üçün yeni "Stand-by" proqramını təsdiqləyə bilər

    Maliyyə
    18:00
    Foto

    AQTA bal yarmarkasında yoxlama keçirib, uyğunsuzluqlar aşkarlanıb

    Daxili siyasət
    18:00

    Bu ilin 9 ayında qeydə alınmış cinayətlərin 92,4 faizi açılıb

    Daxili siyasət
    17:59

    "Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Layiqli mübarizə apararaq, sonda qələbə qazanan tərəf olduq"

    Komanda
    17:57
    Foto

    Vilayət Eyvazov DİN əməkdaşlarına müsbət nəticələrə görə arxayınçılığa yol verilməməsini tapşırıb

    Daxili siyasət
    17:57
    Foto

    Azərbaycanda ilk dəfə olaraq D-8 Həftəsi keçirilir

    Energetika
    17:51

    Ayxan Abbasov: "Şamaxı"nın toparlanmağa ehtiyacı var"

    Futbol
    17:46

    "Lənkəran"ın baş məşqçisi: "Məğlubiyyətə səbəb cərimə atışlarında uğursuz olmağımızdır"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti