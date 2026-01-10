İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi: "Əsas vəzifəmiz güclü komanda formalaşdırmaqdır"

    Fərdi
    • 10 yanvar, 2026
    • 14:00
    Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi: Əsas vəzifəmiz güclü komanda formalaşdırmaqdır

    Azərbaycanın atletika millisinin yeni baş məşqçisi Tofiq Əliyevin əsas məqsədi güclü komanda formalaşdırmaqdır.

    Mütəxəssis bunu "Report"a açıqlamasında deyib.

    O, bu vəzifənin həm böyük şərəf, həm də məsuliyyət olduğunu qeyd edib:

    "Gücümə və işə yanaşmama inandıqları üçün minnətdaram. Əsas vəzifəmiz güclü komanda formalaşdırmaqdır. Azərbaycan millisi naminə özümü tam şəkildə bu işə həsr etməyə hazıram. Düşünürəm ki, məşqçilər heyəti ilə birlikdə qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olacağıq. Əsas prioritet komandanın davamlı inkişafıdır".

    T.Əliyev vurğulayıb ki, komandada nizam-intizamın möhkəmləndirilməsi və uğurlu nəticələr əsas hədəfdir:

    "İdmançılarımızın maksimum nəticə göstərmələrinə və parlaq qələbələr qazanmalarına çalışacağıq. Hazırda federasiya prezidenti Cavid Qurbanov atletikanın köklü inkişafı istiqamətində ciddi işlər görür və bizə böyük dəstək göstərir. Hər kəs öz peşəkar fəaliyyəti ilə uğura aparan yolda töhfə verməyə çalışır".

    Baş məşqçi bütün ömrünü bu idman növünə həsr etdiyini bildirib:

    "Mən bütün həyatımı atletikaya - həm idmançı, həm də məşqçi kimi həsr etmişəm. Vətənimiz naminə fəaliyyətimi bundan sonra da davam etdirəcəyəm".

    Tofiq Əliyev Azərbaycan Atletika Federasiyası Cavid Qurbanov Atletika Baş məşqçi

    Son xəbərlər

    14:40

    Azərbaycan Türkiyədən mebel idxalına çəkdiyi xərci 10 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    14:38

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi güclü küləklə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib

    Hadisə
    14:36

    İsveç XİN rəhbəri: ABŞ-nin Qrenlandiya ilə bağlı tələbləri NATO çərçivəsində əməkdaşlığı gərginləşdirir

    Digər ölkələr
    14:25

    Azərbaycan Voleybol Federasiyası yeniyetmə və gənc qızlar arasında seçimlərə start verir

    Komanda
    14:20

    Azim Abasov: "Pul kütləsində artım hər zaman iqtisadi inkişafı təmin etmir"

    Maliyyə
    14:15

    Ağcabədi və Bərdədə mağazadan oğurluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    14:15

    Həbib Həsənov: "Milli daşıyıcıların dayanıqlılığı dövlət dəstəyi ilə birbaşa bağlıdır" - MÜSAHİBƏ

    İnfrastruktur
    14:00

    Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi: "Əsas vəzifəmiz güclü komanda formalaşdırmaqdır"

    Fərdi
    13:58

    "Bakı" qəzetinin yaradılmasından 68 il ötür

    Media
    Bütün Xəbər Lenti