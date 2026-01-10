Azərbaycan Türkiyədən meyvə-tərəvəz məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 10 %-ə yaxın azaldıb
Biznes
- 10 yanvar, 2026
- 13:48
2025-ci ildə Azərbaycan Türkiyədən 21,057 milyon ABŞ dolları dəyərində meyvə-tərəvəz məhsulları idxal edib.
"Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 9,7 % azdır.
Təkcə dekabrda isə Türkiyə Azərbaycana 1,798 milyon ABŞ dollarlıq meyvə və tərəvəz məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 1,8 % çoxdur.
Ötən il Türkiyənin meyvə və tərəvəz məhsulları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 5,1 % azalaraq 2,587 milyard ABŞ dollarına, dekabrda isə 2,5 % azalaraq 241 milyon ABŞ dollarına düşüb.
Türkiyədən ən çox idxalı ABŞ 359 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 16,2 % az), Almaniya 350 milyon ABŞ dolları (6,6 % az) və Böyük Britaniya 178 milyon ABŞ dolları (1,1 % az) həyata keçirib.
Son xəbərlər
13:48
Azərbaycan Türkiyədən meyvə-tərəvəz məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 10 %-ə yaxın azaldıbBiznes
13:44
"Arsenal"ın yarımmüdafiəçisi sürücülük hüququndan məhrum olunubFutbol
13:38
Foto
Teleradio Akademiyasında "Mediada Azərbaycan dili" mövzusunda təlimlər başlanıbMedia
13:30
İndoneziya "Grok" çat-botunu cinsi məzmun səbəbindən bloklayıbDigər ölkələr
13:19
"Mançester Yunayted"in futbolçusu Çempionşip təmsilçisinin hədəfindədirFutbol
13:17
Gürcüstanın ərazi sularında Panama bayrağı altnda üzən tanker saxlanılıbRegion
13:15
Foto
Azərbaycanda kitab və digər nəşrlər üçün yeni dövlət standartı qəbul oluna bilərBiznes
13:11
Naxçıvanda qar örtüyünün hündürlüyü 37 sm-ə çatıbEkologiya
13:07