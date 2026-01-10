Азербайджан сократил расходы на импорт фруктов и овощей из Турции почти на 10%

В 2025 году Азербайджан импортировал из Турции фрукты и овощи на $21,057 млн, что на 9,7% меньше по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.

Только в декабре Турция экспортировала в Азербайджан фрукты и овощи на сумму $1,798 млн, что на 1,8% больше, чем год назад.

В прошлом году общая стоимость экспорта фруктов и овощей Турции снизилась на 5,1% в годовом исчислении до $2,587 млрд, а в декабре - на 2,5% до $241 млн.