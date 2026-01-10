Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Азербайджан сократил расходы на импорт фруктов и овощей из Турции почти на 10%

    Бизнес
    • 10 января, 2026
    • 14:34
    Азербайджан сократил расходы на импорт фруктов и овощей из Турции почти на 10%

    В 2025 году Азербайджан импортировал из Турции фрукты и овощи на $21,057 млн, что на 9,7% меньше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.

    Только в декабре Турция экспортировала в Азербайджан фрукты и овощи на сумму $1,798 млн, что на 1,8% больше, чем год назад.

    В прошлом году общая стоимость экспорта фруктов и овощей Турции снизилась на 5,1% в годовом исчислении до $2,587 млрд, а в декабре - на 2,5% до $241 млн.

    Azərbaycan Türkiyədən meyvə-tərəvəz məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 10 %-ə yaxın azaldıb
    Azerbaijan reduces spending on fruit, vegetable imports from Türkiye by about 10%

