Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 72 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 10 yanvar, 2026
- 13:54
Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 72 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, narkotiklərlə əlaqəli 33, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 28 fakt müəyyən edilib.
