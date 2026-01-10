İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Hadisə
    • 10 yanvar, 2026
    • 13:54
    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 72 nəfər saxlanılıb

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 72 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, narkotiklərlə əlaqəli 33, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 28 fakt müəyyən edilib.

    cinayət DİN narkotik
