В Азербайджане за сутки задержаны более 70 человек по подозрению в преступлениях
Происшествия
- 10 января, 2026
- 14:25
Правоохранительные органы Азербайджана за минувшие сутки задержали 72 человека, подозреваемые в совершении преступлений.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, за отчетный период в стране выявлено 33 факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также 28 фактов, касающихся изъятия и обнаружения незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.
Последние новости
14:41
В Тегеране задержали более 100 протестующихДругие страны
14:39
В Киеве приостановили водо- и теплоснажбениеДругие страны
14:37
Ethiopian Airlines запускает строительство крупнейшего аэропорта Африки на $12,5 млрдДругие страны
14:35
Полиция задержала мужчина, совершившего магазинные кражи в Барде и АгджабедиПроисшествия
14:34
Азербайджан сократил расходы на импорт фруктов и овощей из Турции почти на 10%Бизнес
14:34
В России в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек, включая двоих детейДругие страны
14:25
В Азербайджане за сутки задержаны более 70 человек по подозрению в преступленияхПроисшествия
14:19
Глава МИД Швеции: Требования США по Гренландии обостряют сотрудничество в рамках НАТОДругие страны
13:45
Фото