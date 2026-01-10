Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    В Азербайджане за сутки задержаны более 70 человек по подозрению в преступлениях

    Происшествия
    • 10 января, 2026
    • 14:25
    В Азербайджане за сутки задержаны более 70 человек по подозрению в преступлениях

    Правоохранительные органы Азербайджана за минувшие сутки задержали 72 человека, подозреваемые в совершении преступлений.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, за отчетный период в стране выявлено 33 факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также 28 фактов, касающихся изъятия и обнаружения незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

    МВД задержания статистика наркотики оружие
    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 72 nəfər saxlanılıb

    Последние новости

    14:41

    В Тегеране задержали более 100 протестующих

    Другие страны
    14:39

    В Киеве приостановили водо- и теплоснажбение

    Другие страны
    14:37

    Ethiopian Airlines запускает строительство крупнейшего аэропорта Африки на $12,5 млрд

    Другие страны
    14:35

    Полиция задержала мужчина, совершившего магазинные кражи в Барде и Агджабеди

    Происшествия
    14:34

    Азербайджан сократил расходы на импорт фруктов и овощей из Турции почти на 10%

    Бизнес
    14:34

    В России в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек, включая двоих детей

    Другие страны
    14:25

    В Азербайджане за сутки задержаны более 70 человек по подозрению в преступлениях

    Происшествия
    14:19

    Глава МИД Швеции: Требования США по Гренландии обостряют сотрудничество в рамках НАТО

    Другие страны
    13:45
    Фото

    В Телерадиоакадемии стартовали тренинги по азербайджанскому языку в медиа

    Медиа
    Лента новостей