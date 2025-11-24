Поджегший синагогу в Австралии сделал это под влиянием болезни

Поджегший в начале июля синагогу в Мельбурне злоумышленник совершил свое преступление под влиянием приступа шизофрении, а не руководствуясь мотивами антисемитизма.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

К такому выводу пришел рассматривавший дело судья.

Отмечается, что 35-летний Анджело Лорас перед поджогом отказался от приема назначенных ему лекарств от шизофрении. Подсудимый полностью признал свою вину, суд приговорил его к 4 месяцам лишения свободы, а также предписал ему пройти курс лечения длительностью в 20 месяцев.

Кроме того, суд порекомендовал еврейской общине Мельбурна не подавать к Лорасу иск о возмещении ущерба, так как тот является бездомным и не сможет выплатить необходимую сумму. До совершения преступления Лорас работал водителем погрузчика, ранее он не был судим.