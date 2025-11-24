Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Поджегший синагогу в Австралии сделал это под влиянием болезни

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 10:04
    Поджегший синагогу в Австралии сделал это под влиянием болезни

    Поджегший в начале июля синагогу в Мельбурне злоумышленник совершил свое преступление под влиянием приступа шизофрении, а не руководствуясь мотивами антисемитизма.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

    К такому выводу пришел рассматривавший дело судья.

    Отмечается, что 35-летний Анджело Лорас перед поджогом отказался от приема назначенных ему лекарств от шизофрении. Подсудимый полностью признал свою вину, суд приговорил его к 4 месяцам лишения свободы, а также предписал ему пройти курс лечения длительностью в 20 месяцев.

    Кроме того, суд порекомендовал еврейской общине Мельбурна не подавать к Лорасу иск о возмещении ущерба, так как тот является бездомным и не сможет выплатить необходимую сумму. До совершения преступления Лорас работал водителем погрузчика, ранее он не был судим.

    Австралия синагога шизофрения
    Pakistanda polis idarəsinin yaxınlığında partlayış olub

    Последние новости

    10:12

    Азербайджан огласил планы по декарбонизации промышленности до 2035 года

    Промышленность
    10:09

    Фарид Шафиев: Военно-политическое сотрудничество Азербайджана и Турции является образцовым

    Внешняя политика
    10:04

    Поджегший синагогу в Австралии сделал это под влиянием болезни

    Другие страны
    09:59
    Фото

    Команда Наццентра кибербезопасности Азербайджана добилась успеха в конкурсе "ARMYTHON"

    Происшествия
    09:59

    Азербайджан планирует стабилизировать выбросы в агросекторе за счет увеличения лесного покрова

    АПК
    09:58

    Мировые цены на нефть выросли после заметного снижения на предыдущей неделе

    Энергетика
    09:53
    Фото

    В Наримановском районе Баку произошел взрыв - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    09:51
    Фото

    Проходит первый Шушинский форум мозговых центров Азербайджана и Турции

    Внешняя политика
    09:50

    В Швеции автобус со студентами попал в ДТП

    Другие страны
    Лента новостей