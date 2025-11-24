Avstraliyada sinaqoqu yandıran şəxsin bu addımı atmasının səbəbi bəlli olub
Digər ölkələr
- 24 noyabr, 2025
- 10:18
İyul ayının əvvəlində Melburnda sinaqoqu yandıran şəxs cinayəti antisemitizm motivləri ilə deyil, şizofreniya xəstəliyinin təsiri altında törədib.
"Report" xəbər verir ki. bu barədə "Associated Press" agentliyi məlumat yayıb.
İşə baxan hakim belə qənaətə gəlib.
Qeyd olunur ki, 35 yaşlı Ancelo Loras sinaqoqu yandırmazdan əvvəl xəstəliyi ilə əlaqədar ona təyin edilmiş dərmanları qəbul etməkdən imtina edib. Loras təqsirini tam etiraf edib, məhkəmə onu 4 ay azadlıqdan məhrum edib, həmçinin 20 aylıq müalicə kursu təyin edib.
Bundan əlavə, məhkəmə Melburn yəhudi icmasına Lorasın evsiz olduğu və tələb olunan məbləği ödəyə bilmədiyi üçün dəymiş ziyana görə məhkəmədə ona qarşı iddia qaldırmamağı tövsiyə edib. Loras əvvəllər məhkum olunmayıb.
