İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Avstraliyada sinaqoqu yandıran şəxsin bu addımı atmasının səbəbi bəlli olub

    Digər ölkələr
    • 24 noyabr, 2025
    • 10:18
    Avstraliyada sinaqoqu yandıran şəxsin bu addımı atmasının səbəbi bəlli olub

    İyul ayının əvvəlində Melburnda sinaqoqu yandıran şəxs cinayəti antisemitizm motivləri ilə deyil, şizofreniya xəstəliyinin təsiri altında törədib.

    "Report" xəbər verir ki. bu barədə "Associated Press" agentliyi məlumat yayıb.

    İşə baxan hakim belə qənaətə gəlib.

    Qeyd olunur ki, 35 yaşlı Ancelo Loras sinaqoqu yandırmazdan əvvəl xəstəliyi ilə əlaqədar ona təyin edilmiş dərmanları qəbul etməkdən imtina edib. Loras təqsirini tam etiraf edib, məhkəmə onu 4 ay azadlıqdan məhrum edib, həmçinin 20 aylıq müalicə kursu təyin edib.

    Bundan əlavə, məhkəmə Melburn yəhudi icmasına Lorasın evsiz olduğu və tələb olunan məbləği ödəyə bilmədiyi üçün dəymiş ziyana görə məhkəmədə ona qarşı iddia qaldırmamağı tövsiyə edib. Loras əvvəllər məhkum olunmayıb.

    Avstraliya Sinaqoq Məhkəmə
    Поджегший синагогу в Австралии сделал это под влиянием болезни

    Son xəbərlər

    16:42
    Foto

    Dohada Qətər–Azərbaycan Birgə Biznes Şurasının ilk iclası keçirilib

    Biznes
    16:31

    Slovakiya səfiri Sahibə Qafarova ilə görüşdən paylaşım edib

    Xarici siyasət
    16:28

    Putin və Ərdoğan Ukrayna nizamlanmasını müzakirə edib

    Region
    16:20
    Foto

    Emin Əmrullayev beşinci "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Elm və təhsil
    16:16

    Burun əməliyyatdan sonra qızın komaya düşməsinə görə klinika barədə protokol hazırlanıb

    Sağlamlıq
    16:15

    "Neftçi"nin italiyalı sabiq baş məşqçisi: "Napoli" ilə oyun "Qarabağ" üçün çətin olacaq" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    16:15
    Foto

    Xankəndi, Ağdərə və Xocalıda məskunlaşan əhalinin sayı açıqlanıb

    Qarabağ
    16:14

    Koşta: Aİ-nin iştirakı olmadan Rusiyanın dondurulmuş aktivləri ilə bağlı qərar verilə bilməz

    Digər
    16:07

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli həndbol hakimləri Avropa Liqasının oyununa təyinat alıblar

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti