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В Пакистане произошел взрыв у КПП, один военнослужащий погиб и 11 ранены

В Пакистане произошел взрыв у КПП, один военнослужащий погиб и 11 ранены Один военнослужащий погиб, 11 получили ранения в результате взрыва рядом с КПП в городе Кветта, что на юго-западе Пакистана.
Другие страны
6 февраля 2023 г. 16:04
В Пакистане произошел взрыв у КПП, один военнослужащий погиб и 11 ранены

Один военнослужащий погиб, 11 получили ранения в результате взрыва рядом с КПП в городе Кветта, что на юго-западе Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

"В результате взрыва возле автомобиля с пакистанскими военными на юго-западе Белуджистана погиб один военнослужащий, еще 13 человек, в основном мирные жители, ранены", - сообщил представитель местной полиции Мохаммад Хан.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан", сообщив, что атака была совершена террористом-смертником.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanda partlayış olub, 1 hərbçi ölüb, 13 nəfər yaralanıb

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