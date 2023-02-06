В Пакистане произошел взрыв у КПП, один военнослужащий погиб и 11 ранены

Один военнослужащий погиб, 11 получили ранения в результате взрыва рядом с КПП в городе Кветта, что на юго-западе Пакистана.

Один военнослужащий погиб, 11 получили ранения в результате взрыва рядом с КПП в городе Кветта, что на юго-западе Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

"В результате взрыва возле автомобиля с пакистанскими военными на юго-западе Белуджистана погиб один военнослужащий, еще 13 человек, в основном мирные жители, ранены", - сообщил представитель местной полиции Мохаммад Хан.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан", сообщив, что атака была совершена террористом-смертником.