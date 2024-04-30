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США могут запретить импорт обогащенного урана из РФ

США могут запретить импорт обогащенного урана из РФ Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ввести запрет на импорт обогащенного урана из России.
Другие страны
30 апреля 2024 г. 06:11
США могут запретить импорт обогащенного урана из РФ

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ввести запрет на импорт обогащенного урана из России.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, над этим вопросом сейчас работают представители Совета национальной безопасности Белого дома, министерства энергетики и других профильных ведомств.

Внимание американской администрации к этой теме вызвано тем, что работа американского Конгресса над инициативой "застопорилась". В декабре прошлого года Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о запрете импорта низкообогащенного урана из России, однако он не был одобрен Сенатом, напоминает Bloomberg.

Соединенные Штаты в последние годы стараются заменить российское топливо с высоким содержанием низкообогащенного урана для обеспечения работы своих ядерных реакторов. 19 апреля этого года президент США Джо Байден заявил, что в его стране произведены первые 90 кг обогащенного урана. По словам американского лидера, до конца 2024 года Вашингтон рассчитывает обогатить около тонны топлива для американских атомных реакторов.

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