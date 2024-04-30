Египет предложил ХАМАС освободить 33 заложника в обмен на прекращение огня

Палестинскому движению ХАМАС поступило предложение от Египта по освобождению 33 заложников, которые удерживаются в секторе Газа.

Палестинскому движению ХАМАС поступило предложение от Египта по освобождению 33 заложников, которые удерживаются в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщает американский телеканал CNN.

По имеющимся сведениям, Египет предложил освободить заложников в обмен на временное приостановление боевых действий в Газе.

В подготовке этого предложения участвовал Израиль, хотя израильские власти не согласны с ним полностью.

План Египта состоит из двух этапов. Сначала в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях должны быть освобождены от 20 до 33 заложников. На втором этапе будут прилагаться усилия, направленные на достижение постоянного прекращение огня.