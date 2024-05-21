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Из-за подозрений в диверсиях по заказу РФ в Польше задержаны девять человек

Из-за подозрений в диверсиях по заказу РФ в Польше задержаны девять человек Девять человек в Польше были арестованы из-за подозрений в диверсиях, совершенных по заказу России.
Другие страны
21 мая 2024 г. 06:44
Из-за подозрений в диверсиях по заказу РФ в Польше задержаны девять человек

Девять человек в Польше были арестованы из-за подозрений в диверсиях, совершенных по заказу России.

Как передает Report, об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск в эфире телеканала TVN24.

"На данный момент у нас арестованы девять подозреваемых, которым предъявлены обвинения в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб. Это касается избиений, поджогов и попыток поджога", - утверждал польский премьер.

Он отметил, что речь идет о наемниках, иногда это представители криминального мира. Туск добавил, что обвинения затронули граждан Украины, Беларуси и Польши.

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