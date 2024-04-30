Сын Байдена пригрозил подать в суд на Fox News за клевету

Сын американского лидера Хантер Байден пригрозил телеканалу Fox News судебным иском за клевету, использование его образа и публикацию полученных незаконным путем фотографий.

Сын американского лидера Хантер Байден пригрозил телеканалу Fox News судебным иском за клевету, использование его образа и публикацию полученных незаконным путем фотографий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Axios, в распоряжении которого имеется соответствующее письмо.

В отправленном телеканалу документе юридическая команда Хантера Байдена отмечает, что ожидает "неминуемого судебного процесса" против Fox News, и потребовала от его ведущих, включая Шона Хэннити, Джесси Уотерса и Марию Бартиромо, "сохранять документацию", которая может потребоваться во время разбирательства.

Адвокаты также потребовали от Fox News снять с эфира специальный выпуск "Суд над Хантером Байденом" - шестисерийный юмористический инсценировочный судебный процесс, посвященный его зарубежным деловым операциям.

"Регулярно пороча и унижая г-на Байдена, Fox одновременно стремится извлечь выгоду из незаконного использования его образа, имени и репутации в коммерческих целях и предосудительного распространения непристойных фотографий с изображением г-на Байдена", - отмечается в письме.

Юристы потребовали ответа от Fox News к 26 апреля, но не получили его, отметил Axios.