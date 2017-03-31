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    Число погибших при взрыве в Пакистане возросло до 22 - ОБНОВЛЕНО

    Взрыв произошел на местном рынке в одном из районов города Парачинар© Courtesy İmage

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/  Число погибших при взрыве в Пакистане возросло до 22, ранения получили около 50 человек, сообщает Report со ссылкой на Dawn.

    Взрыв произошел на местном рынке в одном из районов города Парачинар. 

    Хотя пока точная причина взрыва не известна, местные политики предполагают, что речь идет о теракте, целью которого, возможно, были не посетители рынка, а верующие, пришедшие в пятницу в расположенную рядом мечеть.

    *** 10:56

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Пять человек погибли, по меньшей мере 40 человек получили ранения в результате взрыва в городе Парачинар на северо-западе Пакистана, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Все раненые были доставлены в госпиталь. 

    Причина взрыва не сообщается.

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