Число погибших при взрыве в Пакистане возросло до 22 - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Число погибших при взрыве в Пакистане возросло до 22, ранения получили около 50 человек, сообщает Report со ссылкой на Dawn.

Взрыв произошел на местном рынке в одном из районов города Парачинар.

Хотя пока точная причина взрыва не известна, местные политики предполагают, что речь идет о теракте, целью которого, возможно, были не посетители рынка, а верующие, пришедшие в пятницу в расположенную рядом мечеть.

*** 10:56

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Пять человек погибли, по меньшей мере 40 человек получили ранения в результате взрыва в городе Парачинар на северо-западе Пакистана, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Все раненые были доставлены в госпиталь.

Причина взрыва не сообщается.