В Пакистане призвали сделать борьбу с изменением климата приоритетом ШОС

Борьба с изменением климата должна стать приоритетом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Борьба с изменением климата должна стать приоритетом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступая на 23-м заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СГП ШОС).

"Непредсказуемое изменение климата представляет собой угрозу существованию человечества. Его разрушительный эффект огромен и выходит за рамки всех границ, - сказал Шариф. - Борьба с изменением климата и защита окружающей среды в регионе ШОС имеют важное значение для обеспечения устойчивого развития экономической стабильности и социального благополучия".

"Как одна из наиболее уязвимых к климату стран Пакистан свидетельствует о необходимости поставить в приоритет экологическое сотрудничество между государствами-членами, чтобы повысить устойчивость и обеспечить более безопасное будущее для наших нынешних и будущих поколений", - добавил премьер Пакистана.