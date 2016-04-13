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    ​В Пакистане при столкновении автобуса с грузовиком погибли 18 человек

    Инцидент произошел в среду утром в районе города Фейсалабад

    Баку. 13 Апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 18 человек погибли и 14 пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

    Инцидент произошел в среду утром в районе города Фейсалабад. В автобусе, направлявшемся в город Садикабад, в момент аварии находились более 50 человек.

    По данным полиции, водитель автобуса сильно превысил скорость, что и стало причиной ДТП.

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