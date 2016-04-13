​В Пакистане при столкновении автобуса с грузовиком погибли 18 человек

Баку. 13 Апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 18 человек погибли и 14 пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в среду утром в районе города Фейсалабад. В автобусе, направлявшемся в город Садикабад, в момент аварии находились более 50 человек.

По данным полиции, водитель автобуса сильно превысил скорость, что и стало причиной ДТП.