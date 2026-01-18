Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Пакистане при пожаре в торговом центре погибли три человека

    • 18 января, 2026
    • 00:50
    В Пакистане при пожаре в торговом центре погибли три человека

    По меньшей мере три человека погибли, еще семь получили травмы в результате крупного пожара в торговом центре Gul Plaza в городе Карачи на юге Пакистана.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на местные власти.

    Возгорание произошло на первом этаже торгового комплекса, расположенного в густонаселенном районе города. Огонь быстро распространился по зданию, в результате чего несколько человек оказались заблокированы на верхних этажах. По словам представителей службы спасения, на место происшествия оперативно прибыли шесть пожарных расчетов, однако ситуация остается критической.

    По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в одном из магазинов. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств произошедшего.

    Pakistanda ticarət mərkəzində baş verən yanğında üç nəfər ölüb

