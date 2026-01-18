Pakistanda ticarət mərkəzində baş verən yanğında üç nəfər ölüb

İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 18 yanvar, 2026
    • 01:12
    Pakistanın cənubundakı Kəraçi şəhərində yerləşən "Gul Plaza" ticarət mərkəzində baş verən güclü yanğın nəticəsində azı üç nəfər həlak olub, daha yeddi nəfər isə xəsarət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Dawn" qəzeti yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.

    Yanğın şəhərin sıx məskunlaşmış rayonunda yerləşən ticarət kompleksinin birinci mərtəbəsində başlayıb. Alov sürətlə binaya yayılıb, nəticədə bir neçə nəfər yuxarı mərtəbələrdə köməksiz vəziyyətdə qalıb. Xilasetmə xidmətinin nümayəndələrinin sözlərinə görə, hadisə yerinə operativ olaraq altı yanğınsöndürmə briqadası gəlsə də, vəziyyət kritik olaraq qalır.

    İlkin məlumatlara görə, yanğına səbəb mağazalardan birində elektrik naqillərində yaranan qısaqapanma olub. Hüquq-mühafizə orqanları hadisənin baş vermə şəraitini araşdırmağa başlayıb.

