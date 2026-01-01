İlham Əliyev 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Daxili siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 00:01
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial media hesablarında 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

