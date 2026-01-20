Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Внутренняя политика
- 20 января, 2026
- 00:02
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!".
