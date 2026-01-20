Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    • 20 января, 2026
    • 00:02
    Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января.

    Как сообщает Report, в публикации говорится:

    "Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!".

    İlham Əliyev 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

