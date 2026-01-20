Трамп и аш-Шараа обсудили ситуацию в Сирии Другие страны

СМИ: Израиль не открыл КПП "Рафах" на границе Газы с Египтом Другие страны

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января Внутренняя политика

Минуло 36 лет со дня кровавой трагедии 20 Января Внутренняя политика

МИД Азербайджана распространил заявление в связи с годовщиной трагедии 20 Января Внутренняя политика

СМИ: Германские компании почти вдвое сократили инвестиции в США в 2025 году Другие страны

Президент Грузии помиловал 159 заключенных В регионе

Число жертв пожара в ТЦ в Карачи достигло 26 - ОБНОВЛЕНО-2 Другие страны