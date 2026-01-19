İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Zelenski: Rusiya Ukraynaya növbəti kütləvi zərbə endirməyə hazırlaşıb

    Digər ölkələr
    • 19 yanvar, 2026
    • 23:36
    Zelenski: Rusiya Ukraynaya növbəti kütləvi zərbə endirməyə hazırlaşıb

    Rusiya qoşunları artıq Ukrayna ərazisinə yeni kütləvi zərbə endirməyə hazırlaşıb.

    "Report"un "RBK-Ukrayna"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski axşam müraciətində bildirib.

    "Bu günlərdə daha da diqqətli olmaq lazımdır. Rusiya kütləvi zərbəyə hazırlaşıb və onu endirmək üçün anı gözləyir. Xahiş edirəm, bütün hava həyəcan siqnallarına diqqət yetirin. Hər bir vilayətdə insanlara dəstək vermək və operativ reaksiya göstərmək üçün tam hazırlıq olmalıdır", – deyə o vurğulayıb.

    Zelenski hələ yanvarın 16-da Rusiyanın Ukraynaya yeni kütləvi zərbələrə hazırlaşdığını bəyan etmişdi. Onun sözlərinə görə, bu barədə məlumatı Ukrayna kəşfiyyatı əldə edib. Yanvarın 18-də isə dövlət başçısı tərəfdaşlara müraciət edərək, Ukraynanın daha çox müdafiəyə ehtiyacı olduğunu bildirib. Əsasən bu, hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün yeni raketlərə aiddir.

    Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Зеленский: Россия подготовилась к очередному массированному удару по Украине

    Son xəbərlər

    00:01

    İlham Əliyev 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:00

    Qanlı 20 Yanvar faciəsindən 36 il ötür

    Daxili siyasət
    23:49

    Kəraçidəki ticarət mərkəzində yanğında ölənlərin sayı 26-ya çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    23:48

    Gürcüstan Prezidenti 159 məhbusu əfv edib

    Region
    23:46

    Azərbaycan XİN: 20 Yanvar tarixi müstəqilliyimizin bərpası üçün təməl rolunu oynadı

    Xarici siyasət
    23:36

    Zelenski: Rusiya Ukraynaya növbəti kütləvi zərbə endirməyə hazırlaşıb

    Digər ölkələr
    23:34

    KİV: Makron Trampın Sülh Şurasına qoşulmaq təklifini rədd edəcək

    Digər ölkələr
    23:27

    Türkiyə Superliqası: "Beşiktaş" son dəqiqə qolu ilə qələbə qazanıb

    Futbol
    23:26

    Astarada zəlzələ olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti