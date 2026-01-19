Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Зеленский: Россия подготовилась к очередному массированному удару по Украине

    • 19 января, 2026
    • 23:16
    Российские войска уже подготовились к новому массированному удару по территории Украины.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

    "В эти дни нужно быть и дальше очень внимательными. Россия подготовилась к массированному удару, и ожидает момент, чтобы нанести его. Пожалуйста, обращайте внимание на все воздушные тревоги. И в каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей", - подчеркнул он.

    Зеленский еще 16 января заявлял о том, что Россия готовится к новым массированным ударам по Украине. По его словам, информацию об этом получила украинская разведка. При этом 18 января глава украинского государства обратился к партнерам и заявил, что Украине нужно больше защиты. Прежде всего это касается новых ракет для систем противовоздушной обороны.

