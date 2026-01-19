Türkiyə Superliqası: "Beşiktaş" son dəqiqə qolu ilə qələbə qazanıb
Futbol
- 19 yanvar, 2026
- 23:27
Türkiyə Superliqasının XVIII turunda "Beşiktaş" qələbə qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, "Tüpraş" stadionunda "Kayserispor"la qarşılaşan "ağ-qaralar" 1:0 hesabı ilə qalib gəliblər.
Qolu 90+5-ci dəqiqədə El-Bilal Ture qonaqların qapısına vurub.
Bu qələbə sayəsində Sərgən Yalçının rəhbərlik etdiyi kollektiv Superliqadakı xallarının sayını 32-yə çatdırıb və komanda hazırda beşinci sıradadır.
Qeyd edək ki, turnir cədvəlinə 43 xalı olan "Qalatasaray" rəhbərlik edir. 42 xala malik "Fənərbağça" ikinci, 38 xalı olan "Trabzonspor" üçüncüdür.
Son xəbərlər
00:01
İlham Əliyev 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edibDaxili siyasət
00:00
Qanlı 20 Yanvar faciəsindən 36 il ötürDaxili siyasət
23:49
Kəraçidəki ticarət mərkəzində yanğında ölənlərin sayı 26-ya çatıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
23:48
Gürcüstan Prezidenti 159 məhbusu əfv edibRegion
23:46
Azərbaycan XİN: 20 Yanvar tarixi müstəqilliyimizin bərpası üçün təməl rolunu oynadıXarici siyasət
23:36
Zelenski: Rusiya Ukraynaya növbəti kütləvi zərbə endirməyə hazırlaşıbDigər ölkələr
23:34
KİV: Makron Trampın Sülh Şurasına qoşulmaq təklifini rədd edəcəkDigər ölkələr
23:27
Türkiyə Superliqası: "Beşiktaş" son dəqiqə qolu ilə qələbə qazanıbFutbol
23:26