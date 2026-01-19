İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    19 yanvar, 2026
    Türkiyə Superliqası: Beşiktaş son dəqiqə qolu ilə qələbə qazanıb

    Türkiyə Superliqasının XVIII turunda "Beşiktaş" qələbə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Tüpraş" stadionunda "Kayserispor"la qarşılaşan "ağ-qaralar" 1:0 hesabı ilə qalib gəliblər.

    Qolu 90+5-ci dəqiqədə El-Bilal Ture qonaqların qapısına vurub.

    Bu qələbə sayəsində Sərgən Yalçının rəhbərlik etdiyi kollektiv Superliqadakı xallarının sayını 32-yə çatdırıb və komanda hazırda beşinci sıradadır.

    Qeyd edək ki, turnir cədvəlinə 43 xalı olan "Qalatasaray" rəhbərlik edir. 42 xala malik "Fənərbağça" ikinci, 38 xalı olan "Trabzonspor" üçüncüdür.

    Türkiyə Futbol Superliqa "Beşiktaş"

