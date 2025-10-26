Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Пакистане пресекли контрабанду наркотиков на сумму свыше $64 млн

    Другие страны
    • 26 октября, 2025
    • 08:30
    Власти Пакистана пресекли в провинции Белуджистан на юго-западе страны попытку контрабанды крупной партии наркотиков, изъяв запрещенные вещества на сумму более 18 миллиардов пакистанских рупий (около 64 миллионов долларов США).

    Как передает Report, об этом сообщило Подразделение таможенного контроля Федерального налогового управления (FBR).

    Согласно информации, в районе Ношки Белуджистана группа полевых инспекторов (FEU) задержала грузовик. При его детальном осмотре было установлено, что в топливном баке автомобиля спрятаны коробки с наркотическими веществами.

    Сотрудники ведомства изъяли около 300 килограммов кристаллического метамфетамина, а также задержали двух подозреваемых.

    "Операция является частью продолжающейся борьбы Пакистана с трансграничной контрабандой и международными сетями наркотрафика, использующими приграничные маршруты страны", - указали в FBR.

    Пакистан борьба с наркоторговлей контрабанда
    Pakistanda dəyəri 64 milyon dollardan çox olan narkotik qaçaqmalçılığının qarşısı alınıb

