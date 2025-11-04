Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Пакистане ликвидировали четверых боевиков, поддерживаемых Индией

    • 04 ноября, 2025
    • 12:09
    В Пакистане ликвидировали четверых боевиков, поддерживаемых Индией

    В Пакистане силы безопасности ликвидировали четверых боевиков группировки "Фитна аль-Хиндустан".

    Как передает Report, об этом сообщают пакистанские СМИ со ссылкой на заявление армейской пресс-службы.

    Отмечается, что группировка базируется и ведет свою деятельность в провинции Белуджистан.

    "В ходе операции наши войска эффективно атаковали позиции боевиков <...> Их оружие и боеприпасы [были] также изъяты. Проводятся операции по зачистке с целью уничтожения всех боевиков, поддерживаемых Индией, обнаруженных в этом районе", - отмечает пресс-служба.

