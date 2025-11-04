Pakistan Hindistan tərəfindən dəstəklənən terrorçulara qarşı əməliyyat aparır
Digər ölkələr
- 04 noyabr, 2025
- 12:29
Pakistanda təhlükəsizlik qüvvələri "Fitnə əl-Hindustan" qruplaşmasının dörd silahlısını öldürüblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan KİV-i ordunun mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yaylb.
Məlumata görə ki, qruplaşma Bəlucistan əyalətində fəaliyyət göstərir.
"Onların silah və sursatları da müsadirə edilib. Hindistan tərəfindən dəstəklənən bütün döyüşçüləri öldürmək üçün bölgədə əməliyyatlar aparılır", - mətbuat xidmətindən bildirilib.
