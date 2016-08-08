​В Пакистане из-за наводнений погибли не менее 29 человек

Баку. 8 Августа. REPORT.AZ/ В Пакистане в течение последних трех дней из-за наводнений, вызванных ливнями, погибли по меньшей мере 29 человек, еще два десятка пропали без вести.

Как сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа", в городе Карачи, провинция Синд, погибли не менее 14 человек, еще несколько получили ранения.

При этом во многих районах города произошел сбой подачи электроэнергии.

В свою очередь в городе Харнай, провинция Белуджистан, погибли восемь человек, пятеро получили ранения.

Помимо этого еще в нескольких регионах на юге и юго-западе страны погибли люди. Во многих южных районах страны затоплены дороги.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения, вызванного сильными дождями, в столице Македонии Скопье погиб 21 человек.