В Пакистане боевики похитили и расстреляли 19 человек

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Боевики, которые накануне остановили два автобуса в провинции Белуджистан на западе Пакистана и похитили 25 человек, 29 мая расстреляли 19 из них. Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, на своем сайте сообщает газета Dawn.

Еще один пассажир автобусов, которые направлялись в город Карачи в провинции Синд из Пишина в Белуджистане, был ранен. Пятерых заложников боевики отпустили.

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф выразил обеспокоенность по поводу случившегося и потребовал доложить ему подробности нападения.

Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственности за нападение. Его причины также пока не известны. Ранее 13 мая боевики обстреляли в Карачи автобус с мусульманами-исмаилитами. Тогда атака унесла жизни 46 человек, еще 15 получили ранения. Ответственность за нее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".