В Осло задержали трех подозреваемых в подготовке взрыва
Другие страны
- 24 сентября, 2025
- 12:49
Полиция Норвегии задержала троих несовершеннолетних, подозреваемых в осуществлении взрыва в столице страны.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал TV2.
Полиция продолжает расследование, и согласно предварительной версии, инцидент связан с конфликтом между преступниками.
Поздно вечером 23 сентября на одной из улиц города Осло произошел взрыв. На улице было обнаружено несколько взрывных устройств. Сообщалось о задержании одного 13-летнего подростка.
