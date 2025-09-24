В Осло задержали трех подозреваемых в подготовке взрыва

Полиция Норвегии задержала троих несовершеннолетних, подозреваемых в осуществлении взрыва в столице страны.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TV2.

Полиция продолжает расследование, и согласно предварительной версии, инцидент связан с конфликтом между преступниками.

Поздно вечером 23 сентября на одной из улиц города Осло произошел взрыв. На улице было обнаружено несколько взрывных устройств. Сообщалось о задержании одного 13-летнего подростка.