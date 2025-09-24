Сильный взрыв прогремел в центре Осло

Сильный взрыв прогремел в центре норвежской столицы Осло.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, к месту инцидента на улице Пилестредет стянута полиция, периметр оцеплен. По предварительной версии, неизвестный взорвал ручную гранату, правоохранители обнаружили на территории еще один взрывное устройство, предположительно гранату.

В связи с происшествием, как указывает телеканал TV2, задержан 13-летний подросток.

Информации о погибших или пострадавших не поступала.