Сильный взрыв прогремел в центре Осло
Другие страны
- 24 сентября, 2025
- 00:00
Сильный взрыв прогремел в центре норвежской столицы Осло.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, к месту инцидента на улице Пилестредет стянута полиция, периметр оцеплен. По предварительной версии, неизвестный взорвал ручную гранату, правоохранители обнаружили на территории еще один взрывное устройство, предположительно гранату.
В связи с происшествием, как указывает телеканал TV2, задержан 13-летний подросток.
Информации о погибших или пострадавших не поступала.
