Oslonun mərkəzində güclü partlayış baş verib
Digər ölkələr
- 24 sentyabr, 2025
- 00:53
Norveçin paytaxtı Oslonun mərkəzində güclü partlayış baş verib.
"Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, insidentin baş verdiyi Pilestredet küçəsinə polis qüvvələri cəlb olunub, ərazi mühasirəyə alınıb.
İlkin məlumatlara görə, naməlum şəxs əl qumbarası partladıb, hüquq-mühafizə orqanları ərazidə daha bir partlayıcı qurğu aşkar ediblər.
"TV2" telekanalının məlumatına əsasən, hadisə ilə bağlı 13 yaşlı yeniyetmə saxlanılıb.
Hazırda ölən və ya yaralananlar barədə məlumat verilməyib.
