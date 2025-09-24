İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Digər ölkələr
    24 sentyabr, 2025
    • 00:53
    Norveçin paytaxtı Oslonun mərkəzində güclü partlayış baş verib.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, insidentin baş verdiyi Pilestredet küçəsinə polis qüvvələri cəlb olunub, ərazi mühasirəyə alınıb.

    İlkin məlumatlara görə, naməlum şəxs əl qumbarası partladıb, hüquq-mühafizə orqanları ərazidə daha bir partlayıcı qurğu aşkar ediblər.

    "TV2" telekanalının məlumatına əsasən, hadisə ilə bağlı 13 yaşlı yeniyetmə saxlanılıb.

    Hazırda ölən və ya yaralananlar barədə məlumat verilməyib.

