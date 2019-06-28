В Осаке проходит акция протеста против саммита G20

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Акция протеста против открывшегося сегодня саммита лидеров стран "двадцатки" проходит в японской Осаке, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщили организаторы акции, выразить свое недовольство собрались около 250 человек. К ним также присоединилась группа людей из Гонконга, которые выступают за защиту прав человека в их административном районе.

Собравшиеся в парке Тэмпозан, что находится по другую сторону реки от выставочного павильона INTEX, где и проходит встреча лидеров крупнейших экономик мира, под бой барабана выкрикивают лозунги "Абэ, уходи!", "Трамп, возвращайся домой!", "Мы против войны!" и другие.