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    В Оренбургской области столкнулись три автомобиля, погибли 7 человек

    Погибли трое мужчин и четыре женщины

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Cемь человек погибли в результате аварии в Оренбургской области.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    "В области на трассе регионального значения столкнулись три легковых автомобиля. По предварительным данным, в аварии погибли семь человек", — рассказал собеседник.

    По данным МЧС, столкнувшихся машин четыре: "Ниссан", "Киа Спектра", "Тойота" и "Шкода". Авария произошла недалеко от поселка Лылово Гайского городского округа на трассе Оренбург.

    "Погибли трое мужчин и четыре женщины. Среди погибших детей нет. Дети есть среди пострадавших", — рассказала РИА Новости начальник пресс-службы МЧС по области Татьяна Самойлова.

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