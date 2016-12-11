В Оренбургской области столкнулись три автомобиля, погибли 7 человек

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Cемь человек погибли в результате аварии в Оренбургской области.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В области на трассе регионального значения столкнулись три легковых автомобиля. По предварительным данным, в аварии погибли семь человек", — рассказал собеседник.

По данным МЧС, столкнувшихся машин четыре: "Ниссан", "Киа Спектра", "Тойота" и "Шкода". Авария произошла недалеко от поселка Лылово Гайского городского округа на трассе Оренбург.

"Погибли трое мужчин и четыре женщины. Среди погибших детей нет. Дети есть среди пострадавших", — рассказала РИА Новости начальник пресс-службы МЧС по области Татьяна Самойлова.