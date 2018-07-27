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    В ООН сообщили о нехватке средств в организации

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о недостаточном финансировании организации.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении на сайте ООН.

    По словам Гутерреша, нехватка средств, которую организация испытывает в настоящее время, вызвана, в первую очередь, тем, что государства-члены не платят свои взносы в регулярный бюджет в срок.

    Он также добавил, что такого тревожного положения дел не наблюдалось ранее.

    «У нас заканчиваются деньги раньше, при этом мы всё дольше испытываем дефицит бюджета», — подчеркнул Гутерреш.

    В связи со сложившейся ситуацией Генсек ООН призвал страны-члены организации исполнять свои обязательства вовремя и в полном размере.

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