В ООН сообщили о нехватке средств в организации

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о недостаточном финансировании организации.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении на сайте ООН.

По словам Гутерреша, нехватка средств, которую организация испытывает в настоящее время, вызвана, в первую очередь, тем, что государства-члены не платят свои взносы в регулярный бюджет в срок.

Он также добавил, что такого тревожного положения дел не наблюдалось ранее.

«У нас заканчиваются деньги раньше, при этом мы всё дольше испытываем дефицит бюджета», — подчеркнул Гутерреш.

В связи со сложившейся ситуацией Генсек ООН призвал страны-члены организации исполнять свои обязательства вовремя и в полном размере.