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В ООН сообщили о беспрецедентном росте числа погибших гуманитарных работников

В ООН сообщили о беспрецедентном росте числа погибших гуманитарных работников 280 гуманитарных сотрудников в 33 странах мира погибли в 2023 году, что стало наибольшим показателем смертности работников этой сферы за всю историю существования гуманитарной помощи.
Другие страны
19 августа 2024 г. 12:19
В ООН сообщили о беспрецедентном росте числа погибших гуманитарных работников

280 гуманитарных сотрудников в 33 странах мира погибли в 2023 году, что стало наибольшим показателем смертности работников этой сферы за всю историю существования гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

Уточняется, что прирост числа погибших гуманитарных работников в 2023 году составил 137% по сравнению с 2022 годом, тогда погибли 118 человек. При этом наибольшее количество смертей в 2023 году пришлось на первые три месяца боевых действий в секторе Газа после начала в октябре обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Кроме того, согласно данным УКГВ, по состоянию на 7 августа 2024 года были убиты уже 172 гуманитарных работника.

В частности, в управлении отметили, что значительное число гуманитарных работников в 2023-2024 годах погибли в секторе Газа, Судане и Южном Судане.

УКГВ относится к Секретариату ООН и расположено в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Оно имеет региональные и страновые отделения на Ближнем Востоке и в африканских государствах, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Карибском бассейне. К целям УКГВ относится объединение гуманитарных организаций по всему миру для обеспечения их согласованной реакции на чрезвычайные ситуации.

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Версия на азербайджанском языке OCHA: Dünyada öldürülən humanitar yardım işçilərinin sayı son dərəcə artıb

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