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ООН: Мир уже не вернется к прежнему состоянию до пандемии

ООН: Мир уже не вернется к прежнему состоянию до пандемии По словам руководителя штаб-квартиры ООН в Женеве Татьяны Валовой, еще до начала пандемии было понятно, что мир находится в состоянии трансформации
Другие страны
15 января 2021 г. 17:20
ООН: Мир уже не вернется к прежнему состоянию до пандемии

Сценарий, при котором мир сможет вернуться к состоянию до пандемии коронавируса, маловероятен. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразила руководитель штаб-квартиры ООН в Женеве Татьяна Валовая в ходе дискуссии "Пандемия и интеграция: угроза или стимул к развитию?".

"Очень сложно в нынешних условиях поверить в то, что пандемия станет возможностью. Сейчас это, скорее, угроза, но мне не хочется верить в такой сценарий, - сказала она. - Уже никто не верит, что после пандемии мир вернется в прежнее состояние, это уже нереалистично".

"Вопрос в том, каким будет новое состояние? Будет ли больше национализма и опоры на собственные силы в экономических и социальных моментах или будет больше сотрудничества и интеграции?" - добавила Валовая.

По ее мнению, будет выбран интеграционный вариант развития событий. "История учит, что после вызовов человечество принимало всегда верное решение, как, например, создание ООН и европейских экономических сообществ. История доказывает, что, если есть общий враг, люди соглашаются на объединение", - пояснила она.

По мнению дипломата, еще до начала пандемии было понятно, что мир находится в состоянии трансформации. "Это не просто трансформация рядового уровня, это изменения, которые происходят раз в несколько столетий. Мир живет сейчас в эту трансформационную эпоху. Пандемия с одной стороны ускорила этот переход, с другой - подсветила вызовы и измерения новой социально-экономической формации", - указала Валовая.

По ее словам, именно в эту эпоху люди увидели, как они глобально зависимы во всех отношениях.

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