В ООН подсчитали, сколько КНДР заработала в обход санкций

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Северная Корея путем экспорта товаров в обход международных санкций заработала около 200 млн долларов США за предыдущий год.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные экспертов ООН.

В докладе ООН отмечается, что КНДР в 2017 году незаконно экспортировала уголь в Россию, Китай, Южную Корею, Вьетнам и Малайзию. Также Северная Корея торговала оружием с Сирией и Мьянмой в обход международных санкций.

КНДР за 2017 год также экспортировала в Китай железную руду на 125 млн долларов США.