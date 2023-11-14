В ООН почтили память погибших сотрудников БАПОР в Газе

В понедельник утром флаг ООН у штаб-квартиры организации был приспущен, к флагштоку были возложены цветы.

В понедельник утром флаг ООН у штаб-квартиры организации был приспущен, к флагштоку были возложены цветы.

Как сообщает американское бюро Report , таким образом была почтена память сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), погибших в ходе очередного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Согласно информации, также были приспущены флаги всемирной организации у ее офисов по всему миру, в представительствах минутой молчания почтили память погибших сотрудников ООН.

За последний месяц в секторе Газа погиб 101 сотрудник БАПОР. По словам представителей ООН, впервые в истории организации за короткий отрезок времени в конфликтных регионах гибнет такое количество сотрудников.

Напомним, что очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло после ракетного обстрела израильской территории рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны".

Операция, которая продолжается по сей день, получила название "Железные мечи".