О нас

В ООН почтили память погибших сотрудников БАПОР в Газе

В ООН почтили память погибших сотрудников БАПОР в Газе В понедельник утром флаг ООН у штаб-квартиры организации был приспущен, к флагштоку были возложены цветы.
Другие страны
14 ноября 2023 г. 04:23
В ООН почтили память погибших сотрудников БАПОР в Газе

В понедельник утром флаг ООН у штаб-квартиры организации был приспущен, к флагштоку были возложены цветы.

Как сообщает американское бюро Report, таким образом была почтена память сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), погибших в ходе очередного витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Согласно информации, также были приспущены флаги всемирной организации у ее офисов по всему миру, в представительствах минутой молчания почтили память погибших сотрудников ООН.

За последний месяц в секторе Газа погиб 101 сотрудник БАПОР. По словам представителей ООН, впервые в истории организации за короткий отрезок времени в конфликтных регионах гибнет такое количество сотрудников.

Напомним, что очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло после ракетного обстрела израильской территории рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия в ответ на это объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны".

Операция, которая продолжается по сей день, получила название "Железные мечи".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT-nin qarşısında bayraqlar yarıya endirilib və bir dəqiqəlik sükut elan olunub

Самое читаемое

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
13 ноября 2023 г. 14:07
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
7 ноября 2023 г. 09:22
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
7 ноября 2023 г. 12:20
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
7 ноября 2023 г. 15:17
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
8 ноября 2023 г. 12:02
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
9 ноября 2023 г. 06:54
ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание Молодежной столицы Тюркского мира 2024
ФотоОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"
10 ноября 2023 г. 02:53
В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
ФотоВ Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
10 ноября 2023 г. 13:06
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
11 ноября 2023 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi